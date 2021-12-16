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На Украине усомнились в умственных способностях властей страны

Лидер партии «Наши» Мураев: Украина не получила от НАТО гарантий коллективной безопасности

Фото: Pixabay

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» выразил сомнения в умственных способностях властей, поскольку страна добровольно стала ареной противостояния ОДКБ и НАТО, не получив при этом никаких гарантий того, что альянс защитит ее в случае военного противостояния.

«Мы не получили гарантий коллективной безопасности, но предоставили свою территорию для размещения здесь контингента НАТО. То есть мы из внеблокового государства буферной зоны решением нашей власти становимся передовой, где будет меряться силами ОДКБ и НАТО. Ну, разве можно нашу власть назвать умной?», — заявил политик.

Ранее политический эксперт Дмитрий Корнийчук заявил, что постоянное проведение Украиной совместных военных учений со странами НАТО совершенно не говорит о том, что страну собираются принять в альянс, или он изъявит желание вступиться за нее в случае возможного военного конфликта. По его словам, президент Владимир Зеленский занимается подменой понятий и пытается создать иллюзию того, что организация поддерживает Киев.

Марина Совина
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