На Украине запретят продажу ароматизированных сигарет и вейпов

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий требования к производству, продаже и рекламе табачных изделий и электронных сигарет на Украине. За соответствующий документ проголосовали 317 депутатов Рады. Об этом сообщается на сайте парламента.

В частности, принятый законопроект запрещает производство и продажу в стране ароматизированных сигарет, других табачных изделий и одноразовых курительных приспособлений.

Он также приравнивает к сигаретам вейпы, IQOS и другие устройства для нагревания табака и вводит запрет на их рекламу.

Кроме того, если документ будет подписан президентом Украины, производители и импортеры табачных изделий больше не смогут вмещать в упаковки со своей продукцией вкладыши, прямо или косвенно поощряющие приобретение и употребление табака.

В конце января в России вступили в силу поправки в законодательство, приравнивающие электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным сигаретам. В соответствии с ними продажа стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет через интернет оказалась под запретом.