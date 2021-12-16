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Евросоюз пообещал предоставить вакцины от коронавируса народу Белоруссии

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС готов предоставить народу Белоруссии вакцины от COVID-19
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Henning Kaiser/ Globallookpress.com

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить народу Белоруссии вакцины от коронавируса, несмотря на то, что Европейский союз (ЕС) осуждает действия официального Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы предоставлять вакцины народу Белоруссии. Мы отложили дозы вакцин и сейчас изучаем варианты того, как их доставить максимально быстро», — подчеркнула фон дер Ляйен.

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Она отметила, что странам «Восточного партнерства», куда входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина, Евросоюз предоставит 13 миллионов доз вакцины, а в дальнейшем увеличить их количество.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз стать щедрее к странам «Восточного партнерства», иначе в них будет доминировать Россия. Политик подчеркнул, что происходящее в этих странах имеет огромное значение для Европы и выразил надежду, что пустующее кресло Белоруссии в ближайшем будущем займут демократические представители республики.

Марина Совина
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