Евросоюз пообещал предоставить вакцины от коронавируса народу Белоруссии

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить народу Белоруссии вакцины от коронавируса, несмотря на то, что Европейский союз (ЕС) осуждает действия официального Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы предоставлять вакцины народу Белоруссии. Мы отложили дозы вакцин и сейчас изучаем варианты того, как их доставить максимально быстро», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что странам «Восточного партнерства», куда входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина, Евросоюз предоставит 13 миллионов доз вакцины, а в дальнейшем увеличить их количество.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз стать щедрее к странам «Восточного партнерства», иначе в них будет доминировать Россия. Политик подчеркнул, что происходящее в этих странах имеет огромное значение для Европы и выразил надежду, что пустующее кресло Белоруссии в ближайшем будущем займут демократические представители республики.

