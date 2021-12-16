ВЦИОМ раскрыл процент вакцинированных россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыл процент россиян, которые сделали прививку от COVID-19. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Согласно исследованию, 42 процента опрошенных заявили, что вакцинировались от коронавируса. Еще 27 процентов заявили о намерении сделать прививку.

«Более половины наших сограждан (54 процента) положительно относятся к массовой вакцинации россиян от коронавируса», — говорится в сообщении.

Опрос провели среди 1600 россиян от 18 лет методом телефонного обзвона. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента, уточняется в центре.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией заявил, что в России вакцинировались от COVID-19 более 70 миллионов граждан.