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В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина

Депутата Мосгордумы Митрохина задержали в Москве на встрече с избирателями

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Полицейские задержали депутата Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергея Митрохина в центре столицы во время встречи с избирателями. Об этом Митрохин заявил ТАСС.

Парламентарий отметил, что был задержан в районе Хамовники. По словам Митрохина, сотрудники правоохранительных органах сообщили ему, что он якобы нарушал общественный порядок. При этом депутат Мосгордумы отметил, что раньше на подобных мероприятиях его не задерживали.

Помимо этого, он добавил, что на него был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). По ней депутату грозит штраф или обязательные работы на срок до сорока часов.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева. По словам источника ТАСС, парламентария подозревают в афере с фиктивным помощником, за которого он сам получал зарплату. Ущерб оценен в 500 тысяч рублей. Поповцева задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Марина Совина
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