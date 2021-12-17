«Защищающие» от 5G бусы оказались опасными

Нидерландские ученые зафиксировали опасность украшений, которые позиционируются как аксессуары, защищающие от воздействия 5G. Информация об этом была опубликована на сайте Управления по ядерной безопасности и радиационной защите Нидерландов (ANVS).

В исследовании Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) говорится, что эксперты нашли в так называемых квантовых кулонах опасное ионизирующее излучение. Подобные аксессуары распространяются среди сторонников теорий о том, что сотовые сети 5G угрожают здоровью. В линейке украшений присутствуют бусы, подвески, кулоны и прочие изделия.

Авторы подчеркнули, что производители подобных аксессуаров уверяют, что их изделия насыщены «отрицательными ионами», которые подавляют 5G. «Измеренный уровень радиации в украшениях низок, и риск возникновения проблем со здоровьем также невелик», — отметили ученые. Однако специалисты рекомендовали гражданам отказаться от их приобретения.

«Нельзя полностью исключить, что постоянное ношение этих продуктов в течение длительного времени может нанести вред вашему здоровью в долгосрочной перспективе», — уточняется в исследовании. Представители ANVS также подчеркнули, что продажа товаров, содержащих радиоактивные материалы, запрещена законом.

В начале декабря эксперты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) предупредили о негативном воздействии 5G на авиацию. Специалисты заявили, что необходимо изучить влияние сотовой связи на критическое оборудование самолетов.