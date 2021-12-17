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Первая снявшаяся в купальнике и хиджабе модель вернулась в индустрию

Модель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден вернулась в фэшн-индустрию

Фото: @halima

Американская модель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден вернулась в фэшн-индустрию после долгого перерыва. Об этом сообщает Page Six.

Манекенщица стала первой девушкой, которая снялась для спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit в мусульманском купальнике буркини и хиджабе. Знаменитость рассказала, что, несмотря на успех в модельном бизнесе, она часто чувствовала давление со стороны окружающих и не могла расслабиться во время фотосессий. Так, в ноябре 2020 года Аден ушла из модельного бизнеса.

Однако на данный момент девушка планирует вернуться в индустрию. «Я захотела вернуться, чтобы выполнять работу, которую я люблю, с брендами, которые разделяют мои основные ценности. Для меня было важно, чтобы я возобновила карьеру на своих собственных условиях, и я очень благодарна за возможность делать все по-своему», — поделилась она.

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Аден начала сотрудничать с проектом Vita Coco, который поддерживает сообщества по выращиванию кокосовых орехов на Филиппинах и Шри-Ланке. Помимо этого, модель стала лицом бренда одежды Modanisa. «Я стала очень внимательной к тому, с кем я работаю и какие цели поддерживаю», — объяснила героиня материала.

Манекенщица подчеркнула, что гордится быть первой мусульманской женщиной, которая смогла построить карьеру в модельном бизнесе. Она отметила, что индустрии предстоит проделать большую работу с точки зрения разнообразия и инклюзивности.

«Не стоит думать, что вы обязаны сливаться с толпой. Гордитесь тем, кто вы есть и откуда вы родом. Каждый рожден, чтобы выделяться, и все мы должны учитывать различия друг друга», — заключила девушка.

В ноябре 2020 года Халима Аден завершила модельную карьеру из-за религиозных взглядов. Она объяснила, что «потеряла себя» во время работы с крупными изданиями. Например, ее расстраивало, что большинство стилистов несерьезно относились к хиджабу и постоянно пытались прикрыть его на съемках.

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Таисия Косинцева
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