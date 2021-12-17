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Подсчитана выручка российских блогеров от запрещенной рекламы алкоголя

«Ъ»: российские YouTube-блогеры могли заработать 175 миллионов рублей на рекламе алкоголя

Фото: Pixabay

Российские YouTube-блогеры могли заработать за год около 175 миллионов рублей на рекламных «интеграциях» с алкогольными брендами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической платформы Yoloco.

Издание указывает, что прямая реклама спиртных напитков в рунете запрещена, однако потенциальные штрафы несоизмеримо малы с доходами, к тому же блогеры зачастую уходят от наказания. Так, штраф за рекламу алкоголя для физических лиц составляет максимум 2,5 тысячи рублей, а для для индивидуальных предпринимателей — от 4 до 20 тысяч рублей.

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Впрочем, в последние два года ситуация начала исправляться. Так, самым громким случаем стало привлечение Насти Ивлеевой за рекламу вермута, ФАС обязал ее удалить видео с YouTube. Также новым трендом стало то, что блогеры старались не упоминать в роликах название алкогольного бренда голосом.

В ноябре управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева рассказала, что в России за последние 10 лет потребление алкоголя снизилось среди граждан в возрасте 15 лет и старше примерно на треть — с 15,8 до 10,8 литров в год. По словам аналитика, алкоголь в стране становится менее доступным. При этом она уточнила, что речь идет не только о росте цен, но также об ограничении на дистанционную продажу, временные допустимые лимиты покупки алкоголя, которые были дополнительно сокращены регионами, запрет на рекламу данного товара.

С 1 февраля 2021 года в России вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». С этого момента соцсети обязали самостоятельно находить и блокировать запрещенный контент. К нему относится детская порнография, информация, склоняющая детей к совершению опасных незаконных действий, сведения о способах совершения самоубийства и призывы к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя или интернет-казино, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Марина Совина
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