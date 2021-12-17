Вылечившийся от COVID-19 россиянин подарил врачам машину в знак благодарности

Житель Приморья, который вылечился от COVID-19 в одном из госпиталей Владивостока, в знак благодарности подарил сотрудникам медучреждения автомобиль. Об этом сообщает «Восток Медиа».

По словам главного врача учреждения Анатолия Гереца, россиянин тяжело переносил заболевание — его лечение заняло три недели. После выздоровления житель Владивостока решил отблагодарить медиков за помощь и вручил им ГАЗ «Соболь». Отмечается, что госпиталь, который был развернут на базе кожно-венерологического диспансера, остро нуждался в новом автомобиле.

«Поскольку наше учреждение приспособлено под госпиталь, мы не имели ранее машины для перевозки пациентов на компьютерной томографии (КТ), например. Для этих нужд использовали старый микроавтобус. Подаренный новый автомобиль нам очень пригодится для качественного оказания медицинской помощи. ГАЗ мы дооборудуем — отделим кабину водителя от салона», — рассказал о планах Герец.

Отмечается, что россиянин является руководителем группы компаний «Восток». Кроме того, в качестве санитарного транспорта организация поставляет Минздраву Приморского края именно автомобили ГАЗ «Соболь».

Ранее в ноябре в Новосибирске врачи спасли от смерти заболевшую COVID-19 пациентку со 100-процентным поражением легких. По словам россиянки, если человек оказался в больнице с инфекцией, не стоит паниковать, так как это только усугубит положение и само здоровье. Также она посоветовала не откладывать визит к врачам.