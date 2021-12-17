В США заявили о готовности к диалогу с Россией

США готовы к диалогу с Россией по безопасности в Европе. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит РИА Новости.

Комментируя подготовленные Москвой предложения по гарантиям безопасности в Европе, советник главы Белого дома пояснил, что в Вашингтоне ожидают, что в переговорах с Россией могут быть как успехи, так и неудачи. Он отметил, что в этой сфере США вели диалог с Россией долгие годы, иногда он давал плоды.

«У нас шел диалог с Россией по европейской безопасности в последние 20 лет. Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах и нам придется просто не соглашаться в других областях. В этом сущность диалога», — заявил Салливан.

Он пояснил, что стратегия США будет заключаться в тесной координации действий с союзниками для обеспечения единства, а также в готовности сесть за стол переговоров с Россией и вести обсуждение в надлежащем формате.

Ранее на публикацию проекта российского документа о предложениях к США и НАТО по гарантиям безопасности отреагировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он заявил, что в Организации Объединенных Наций (ООН) поддерживают диалог Москвы и Вашингтона.