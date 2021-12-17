Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о готовности к диалогу с Россией

Советник президента Салливан: США готовы к диалогу с Россией по безопасности в Европе

Фото: Tom Brenner / Reuters

США готовы к диалогу с Россией по безопасности в Европе. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит РИА Новости.

Комментируя подготовленные Москвой предложения по гарантиям безопасности в Европе, советник главы Белого дома пояснил, что в Вашингтоне ожидают, что в переговорах с Россией могут быть как успехи, так и неудачи. Он отметил, что в этой сфере США вели диалог с Россией долгие годы, иногда он давал плоды.

«У нас шел диалог с Россией по европейской безопасности в последние 20 лет. Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах и нам придется просто не соглашаться в других областях. В этом сущность диалога», — заявил Салливан.

Он пояснил, что стратегия США будет заключаться в тесной координации действий с союзниками для обеспечения единства, а также в готовности сесть за стол переговоров с Россией и вести обсуждение в надлежащем формате.

Ранее на публикацию проекта российского документа о предложениях к США и НАТО по гарантиям безопасности отреагировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он заявил, что в Организации Объединенных Наций (ООН) поддерживают диалог Москвы и Вашингтона.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности
В Киеве прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности
Пожар на строящемся военном корабле в Санкт-Петербурге локализовали
В Раде назвали способ распознать «настоящего украинца»
США пообещали Киеву не принимать решения о будущем Украины без ее участия
ВОЗ одобрила девятую вакцину против коронавируса
Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО
Байден назвал Камалу Харрис президентом США
Тяжеловес UFC провалил взвешивание и попал в историю
Мишустин уволил главу Росжелдора
В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата
Центр Чумакова не посчитал нужным адаптировать «Ковивак» к омикрон-штамму
В европейской стране запретили концерты и фейерверки на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter