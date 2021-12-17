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Платье одного цвета стало трендом у женщин на Новый год

Ярко-розовое платье бренда GeorgeAtAsda за 1570 рублей стало трендом среди блогеров

Фото: @aimazin

Наряд одного цвета стал трендом среди женщин в преддверии Нового года. На соответствующие фото в соцсетях обратили внимание журналисты The Sun.

Речь идет о ярко-розовом атласном платье длиной выше колен с декольте и объемными рукавами-фонариками модного бренда GeorgeAtAsda. Отмечается, что его стоимость составляет 16 фунтов стерлингов (1570 рублей).

Например, модная блогерша с никнеймом aimazin надела упомянутое платье в сочетании с зелеными туфлями на каблуках и сфотографировалась в этом образе на фоне украшенной елки. Instagram-модель с никнеймом molly.mcfarlane, в свою очередь, выложила снимок в такой же одежде на фоне новогодних декораций.

В то же время блогерша taramays25 дополнила розовое платье золотистыми босоножками на каблуках, белыми носками и ободком, а также множеством украшений. При этом инфлюенсер midsizegal разместила на своей странице фото, на котором она позирует в аналогичном наряде на улице.

В ноябре одежда одного цвета стала модным трендом благодаря знаменитостям. Речь идет о пиджаках, блейзерах, брюках и топах фиолетового оттенка. Например, папарацци запечатлели голливудскую актрису Сандру Буллок в наряде из бархата, который состоял из кардигана, шелкового топа и прямых струящихся брюк.

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Айсель Эюбова
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