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Одежда одного цвета стала модным трендом благодаря знаменитостям

Фиолетовые костюмы обрели широкую популярность в 2021 году благодаря звездам
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Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Одежда одного цвета обрела широкую популярность в конце 2021 года благодаря знаменитостям. Об этом сообщает издание Page Six.

Согласно материалу, в нынешнем сезоне звезды все чаще появляются на публике в пиджаках, блейзерах, брюках и топах фиолетового оттенка, из-за чего упомянутые предметы гардероба становятся новыми модными трендами.

Журналисты отмечают, что актрисы и певицы выбирают костюмы разного кроя и ткани. Так, например, папарацци запечатлели голливудскую актрису Сандру Буллок в наряде из бархата, который состоял из кардигана, шелкового топа и прямых струящихся брюк. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках с открытым носом и золотистыми пайетками.

В то же время поп-исполнительница Тейлор Свифт предпочла представить фанатам собственную короткометражку All Too Well в более приталенной модели вельветового костюма — двубортном пиджаке и прямых штанах винного оттенка. При этом актриса Хейли Стейнфилд посетила премьеру мини-сериала «Соколиный глаз» в блейзере на голое тело и брюках-клеш бренда David Koma.

Кроме этого, в фиолетовых костюмах выходили в свет такие знаменитости, как американский режиссер Элизабет Бэнкс, британская герцогиня Кейт Миддлтон, а также известные актрисы Аня Тейлор-Джой и Галь Гадот.

Стилист Уильям Грейпер считает, что различные оттенки фиолетового цвета вновь стали модными из-за бушующей во всем мире пандемии коронавируса. По его словам, данный цвет символизирует силу и настойчивость. «Популярность мужской одежды среди женщин является свидетельством продолжающегося размывания гендерных норм», — заключил эксперт.

В августе популярная в 2000-х вещь стала трендовой у молодежи. Речь идет о юбке-шортах, которая изначально была распространена среди спортсменок, например, теннисисток или хоккеисток. Создателем данной вещи считают дизайнеров американского универмага Montgomery Ward.

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