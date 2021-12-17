Песков ответил на вопрос «кто, если не Путин?»

Альтернативой Владимиру Путину на посту президента России может стать любой человек, за которого проголосуют россияне. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в эфире RTVI.

«Обязательно тот, за кого проголосуют россияне», — заявил он, отвечая на вопрос интервьюера «кто, если не Путин?».

Ранее Песков, отвечая на вопрос о возможном преемнике президента, заявил, что Путин в нужное время сможет высказать свои предпочтения, однако окончательный выбор все равно останется за россиянами.

Сам Владимир Путин, отвечая в октябре на вопросы журналиста CNBC, отметил, что тема преемника пока не обсуждалась, однако Конституция России позволяет главе государства баллотироваться на новый срок.