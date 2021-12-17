На Украине признались в нехватке топлива для отражения угрозы со стороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обеспечены необходимым для тяжелой техники топливом лишь на 17 процентов. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев, сообщает пресс-служба политсилы.

Парламентарий признался в нехватке у ВСУ топлива для танков, бронетранспортеров и другой тяжелой техники и отметил, что ранее даже не представлял, что «ситуация так плоха». При этом он подчеркнул, что имеющегося горючего не хватит для отражения угрозы со стороны России и Белоруссии.

Арьев рассказал, что, по данным Министерства обороны Украины, на сегодняшний день дизельное топливо для украинской армии закуплено лишь на 29 процентов от необходимого объема, а хранящиеся на складах запасы способны обеспечить лишь 17 процентов от существующих потребностей. «Следовательно, ВСУ при угрозе и с севера, и с востока обеспечены дизелем даже не на пятую часть», — заключил депутат.

Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко оценил возможность нанесения «упреждающего удара» по России. По его мнению, украинская армия не сможет начать «превентивную» войну против российской, поскольку для этого у нее нет соответствующих сил и средств.