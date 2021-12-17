Раскаяние казанского стрелка Галявиева за нападение на школу попало на видео

Казанский стрелок Ильназ Галявиев рассказал о совершенном им вооруженном нападении на гимназию №175 в интервью изданию «Реальное время».

На видео обвиняемый говорит, что действовал в одиночку, никто его не подстрекал к нападению. Галявиев отметил, что не состоял в секте. При этом, он оговорился, что многое могло его остановить, не пояснив суть сказанного.

Обвиняемый попросил прощения у родных погибших и пострадавших, заявив, что раскаялся в содеянном. Однако добавил, что его извинения не вернут погибших.

Галявиев также рассказал про условия его содержания под стражей: в СИЗО хорошее питание, ему дают литературу. Он также общается с отцом.

16 декабря Приволжский районный суд Казани продлил арест Галявиеву до 11 апреля 2022 года.

Следствием установлено, что юноша взял изготовленное им самим взрывное устройство, вооружился многозарядным охотничьим ружьем и 11 мая 2021 года совершил нападение на гимназию №175 в Казани. Галявиев подорвал СВУ и стрелял по учителям и ученикам. Погибли девять человек, из них семеро детей. Потерпевшими по делу признано более 600 человек.