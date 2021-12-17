Раскрыты новые Google Glass

Google приступила к работе над новой гарнитурой дополненной реальности. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты медиа обратили внимание на раскрытый профиль LinkedIn директора по разработке операционных систем Марка Луковски (Mark Lucovsky), который ранее работал в Meta. Луковски сообщил, что перешел на работу в Google. Также специалист подтвердил, что его работодатель занимается созданием нового AR-продукта: «Моя роль заключается в том, чтобы возглавлять команду разработчиков операционных систем для дополненной реальности в Google».

Авторы предположили, что американская корпорация намерена заняться разработкой новых очков дополненной реальности и, таким образом, выпустить новую версию Google Glass. Журналисты также обнаружили список вакансий в компанию, согласно которой Google ищет разработчиков ПО для встраиваемых систем в дополненной реальности. В других актуальных вакансиях прямо говорится, что новые сотрудники будут работать над «инновационным AR-устройством».

В этой связи специалисты заметили, что Google заинтересована расширить свое присутствие на рынке устройств альтерантивной реальности. «Все говорит о том, что крупные IT-игроки усиливаются в битве за дополненную реальность», — отметили авторы.

Google оказалась одной из первых компаний, которые стали заниматься разработкой девайсов для дополненной реальности. В 2014 году компания выпустила свою первую AR-гарнитуру Google Glass.

В ноябре автор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что Apple выпустит дорогую гарнитуру смешанной реальности в 2022 году. Устройство будет рассчитано на общение и высокопроизводительные игры в альтернативной реальности.