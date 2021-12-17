Порноактриса рассказала об отравившей тело болезни после увеличения груди

Американская порноактриса Кармен Карма (Karmen Karma) рассказала о болезни, возникшей у нее после операции по увеличению груди. Соответствующую историю публикует Daily Mail.

30-летняя жительница Лос-Анджелеса увеличивала грудь дважды: в 2014 и 2018 годах. Она потратила на импланты более 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей), считая, что они поспособствуют росту количества рабочих предложений.

Однако героиня материала призналась, что искусственная грудь «отравила ее тело», поскольку после второй операции ей диагностировали редкую болезнь. У звезды OnlyFans внезапно появились такие симптомы, как хроническая усталость, мигрень, затрудненное дыхание, депрессия и резкое увеличение веса. Женщина долгое время не могла встать с постели и позаботиться о своей на тот момент двухлетней дочери. Обойдя множество клиник, она, наконец, узнала свой диагноз: болезнь грудного импланта (BII).

«Мое тело не функционировало, и я все время плакала, потому что хотела снова жить нормальной жизнью. Я отчаянно старалась выяснить причину своего недомогания. В конце концов я убедилась, что этой причиной были импланты», — поделилась Карма.

В 2019 году Кармен приняла решение удалить имплантаты, после чего, по ее словам, она почувствовала себя гораздо лучше. «Мне стало легче дышать, мои мигрени прошли, и мне больше не нужно было спать целыми днями. Впервые за долгое время я почувствовала себя здоровой. Искусственная грудь чуть не разрушила мою жизнь», — заключила актриса.

В июне американская предпринимательница рассказала о проблемах со здоровьем после операции по уменьшению желудка. Кэти Блайт призналась, что всегда мечтала сбросить лишние килограммы, поэтому сделала желудочное шунтирование. Женщина отметила, что после вмешательства у нее развились анемия и авитаминоз, которые привели к тому, что женщина лишилась зубов.