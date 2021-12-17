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Глава МЧС сравнил ситуацию в российских шахтах с курением на пороховой бочке

Глава МЧС Чуприян сравнил ситуацию в российских шахтах с курением на пороховой бочке
Александр Чуприян

Александр Чуприян. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ситуация в российских угольных шахтах сравнима с курением на пороховой бочке. Об этом заявил врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью РБК.

«И если люди сами их [приборы контроля] выключают либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим? Это прямой путь к беде, к чрезвычайной ситуации. Курить можно и на пороховой бочке, но при этом окурки нужно бросать точно в урну, но никак не рядышком», — сказал Чуприян.

Он считает, что все участники процесса, включая руководство, должны это осознавать и нести за это ответственность.

По словам врио главы МЧС, все работники на подобных предприятиях должны обладать железной производственной дисциплиной. Также в угольных шахтах требуется постоянный честный мониторинг концентрации метана, а не создание видимости контроля.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали 106 россиян. Тело последнего погибшего в шахте обнаружили и подняли на поверхность 13 декабря.

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Анастасия Шейкина
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