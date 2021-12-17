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В Кремле рассказали об отношении Путина к новым правилам для трудовых мигрантов

Дмитрий Песков: Путин призывает создать комфортные условия для въезда мигрантов в Россию

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин призывает создать максимально комфортные условия для въезда трудовых мигрантов в страну. О таком отношении главы государства к новым правилам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передают «Известия».

Пресс-секретарь Путина заверил, что для создания достойных условий для работы иностранных граждан в России многое делает и правительство. В то же время он признал, что определенные правила в вопросе въезда мигрантов нельзя игнорировать.

«Если будут возникать проблемы, будем реагировать», — пояснил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в разных странах действуют похожим образом в части организации въезда иностранных граждан, поэтому обновление правил вряд ли навредит российской экономике.

9 декабря Путин на заседании Совета по правам человека подчеркнул, что нужно решать вопросы со странами СНГ, чтобы люди приезжали в Россию уже со знанием языка и законов.

По мнению президента, людям, которые хотели бы приехать на работу в Россию, следует заранее готовиться к этой поездке, а именно знать язык, законодательство, а также права и обычаи граждан.

В свою очередь, председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев указывал, что мигранты, нарушающие российское законодательство, должны высылаться из страны. Кроме того, рост производительности труда привел бы к уменьшению спроса на услуги трудовых мигрантов, добавил он.

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Анна Щербакова
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