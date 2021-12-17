Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Российские космонавты на поиграли в бадминтон на МКС и попали на видео

Игра российских космонавтов с миллиардером Юсаку Маэдзава на МКС попала на видео

Члены экипажа Международной космической станции (МКС), в том числе космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, поиграли в бадминтон в космосе, чтобы привлечь внимание к активному образу жизни. Видео соревнования, в котором также приняли участие миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Едзо Хирано, публикует ТАСС

Игра на борту станции была проведена для привлечения внимания к демографическому вызову в некоторых странах, включая Россию, который связан с увеличением числа нетрудоспособного населения. Участники игры уверены, что противостоять такому развитию событий поможет здоровый образ жизни.

Председатель Совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов, в свою очередь, отметил, что турниры по бадминтону проходят и в Звездном городке с участием представителей NASA. «Это традиционные турниры, которые проводятся ежегодно, называются "Звездный волан"», — уточнил он.

Ранее российский космонавт Александр Калери заявил, что видит главный смысл жизни в познании и поддержании гармонии в мире. По его словам, как раз работа в космической сфере позволяет достичь той самой гармонии. В связи с этим он призвал увлеченных космосом молодых россиян становиться специалистами «в самых разных отраслях».

Инга Разумовская
Обсудить
Последние новости
Украинец напал на дом Поклонской в Крыму
США заявили о готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности
Песков высказался о харизме Путина
Снегурочка пожаловалась на необычные предпочтения заказчиков
Тела двух мужчин нашли в гараже в центре Москвы
В Кремле отреагировали на издевательства в системе ФСИН
Воздушные шары спасли российскую семью от гибели в пожаре
Песков прокомментировал вопрос о преемнике Путина
Песков ответил на вопрос о конкуренции Путина и Навального на Западе
Песков объяснил неспешность россиян при вакцинации
Белоруссия предложила Польше обсудить на границе «критические вопросы»
Участницу Pussy Riot арестовали после сторис с портретом Лукашенко и свастиками
В России рассказали о «проглатывающей» американские действия Европе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter