Российский регион оказался беспомощен перед гигантской горящей свалкой

Сильные морозы в российским регионе помешали потушить пожар на мусорном полигоне твердых коммунальных отходов в Кавалеровском районе Приморья. Об этом сообщает «Известия».

Гигантская свалка горит с 10 декабря, площадь возгорания достигает шести гектаров. За неделю к месту происшествия было подано больше 130 тонн воды, однако справиться с пожаром это не помогло. Жители поселка Рудный-1 начали жаловаться на дым.

В администрации рассказали, что тушить пожар помогают хозяин полигона и его техника. Главной трудностью, по мнению местных властей, оказалась удаленность дозаправки пожарных машин от места возгорания. «Когда машина едет на дозаправку, рукава перемерзают. Выбираются теплые дни и часы, чтобы это можно было потушить», — объяснили в администрации района.

Районные власти уже попросили о помощи краевое министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания.

В начале декабря сообщалось, что в Челябинске ликвидировали свалку, считавшуюся крупнейшей в Европе. Мусорный полигон существовало рядом с городом на протяжении более 70 лет. За это время площадь свалки достигла 74,5 гектара, а высота скопившегося мусора — 40-45 метров.