Политолог предсказал реакцию НАТО и США на проект договоров с Россией

НАТО и США не хотят давать России гарантий безопасности, они хотят победить ее, поставить на колени и установить марионеточный режим в стране, считает политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру». Говоря о проектах договоров, опубликованных МИД России, он предположил, что альянс решит максимально затянуть подписание соглашений.

МИД России ранее опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.

Ограничение суверенитета НАТО

Марков уверен: отвергать предложение России никто не станет, поскольку формально это будет означать предоставление стране карт-бланша для военных операций на Украине. Тем не менее, как считает политолог, подписания соглашений в ближайшей перспективе ждать не стоит.

«Они поступят в своей любимой манере: постараются максимально затянуть процесс многолетними переговорами. То есть, по сути, пойдут по тому же пути, что и с реализацией Минских соглашений. Нас ждет череда бесконечных разговоров, которые не дадут никакого результата, постоянные обвинения России. Так же, кстати, велись переговоры с еще советской Россией перед началом Второй мировой, когда СССР предлагал заключить антигитлеровский пакт. Тогда они послали делегацию без полномочий, да еще и на пассажирском теплоходе, на котором только добираться пришлось недели две», — напомнил политолог.

Все дело в том, что США и НАТО не хотят предоставлять России гарантий безопасности и ограничивать свой суверенитет, что, с их точки зрения, является недопустимым, сказал специалист.

«Они хотят победить Россию, поставить ее на колени и установить марионеточный зависимый режим. В принципе, этого никто и не скрывает. И, конечно, они считают себя главной мировой коалицией и не хотят ограничивать себя никаким возможным образом. Мы видим, что США уже вышли из большинства договоров об ограничении вооружений, отказываются от разработки договора о кибербезопасности, вооружений в космосе. Союзники хотят добиться полного доминирования над Россией с тем, чтоб диктовать ей свою волю», — заключил Марков.