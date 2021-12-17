Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Политолог предсказал реакцию НАТО и США на проект договоров с Россией

Политолог Марков считает, что НАТО и США хотят победить Россию и поставить ее на колени

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

НАТО и США не хотят давать России гарантий безопасности, они хотят победить ее, поставить на колени и установить марионеточный режим в стране, считает политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру». Говоря о проектах договоров, опубликованных МИД России, он предположил, что альянс решит максимально затянуть подписание соглашений.

МИД России ранее опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.

Ограничение суверенитета НАТО

Марков уверен: отвергать предложение России никто не станет, поскольку формально это будет означать предоставление стране карт-бланша для военных операций на Украине. Тем не менее, как считает политолог, подписания соглашений в ближайшей перспективе ждать не стоит.

«Они поступят в своей любимой манере: постараются максимально затянуть процесс многолетними переговорами. То есть, по сути, пойдут по тому же пути, что и с реализацией Минских соглашений. Нас ждет череда бесконечных разговоров, которые не дадут никакого результата, постоянные обвинения России. Так же, кстати, велись переговоры с еще советской Россией перед началом Второй мировой, когда СССР предлагал заключить антигитлеровский пакт. Тогда они послали делегацию без полномочий, да еще и на пассажирском теплоходе, на котором только добираться пришлось недели две», — напомнил политолог.

Все дело в том, что США и НАТО не хотят предоставлять России гарантий безопасности и ограничивать свой суверенитет, что, с их точки зрения, является недопустимым, сказал специалист.

«Они хотят победить Россию, поставить ее на колени и установить марионеточный зависимый режим. В принципе, этого никто и не скрывает. И, конечно, они считают себя главной мировой коалицией и не хотят ограничивать себя никаким возможным образом. Мы видим, что США уже вышли из большинства договоров об ограничении вооружений, отказываются от разработки договора о кибербезопасности, вооружений в космосе. Союзники хотят добиться полного доминирования над Россией с тем, чтоб диктовать ей свою волю», — заключил Марков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
США отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности
Россия начала испытания отремонтированного АС-36
Россияне назвали виновных в утечке персональных данных
ЦБ предложил убрать комиссии за переводы из банка в банк
Власти популярной пляжной страны отменят карантин для вакцинированных туристов
Голикова заявила о росте уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Российский полицейский проигнорировал жалобу девочки на отчима с ножом
Женщина пошла в ресторан и стала обладательницей россыпи жемчужин
Врач рассказал о состоянии извлеченного из-под обломков комбината рабочего
Сбежавший в Белоруссию солдат Польши рассказал об убийствах на границе
Политтехнолога из команды Зеленского сняли с эфира ТВ за ксенофобию
Власти Москвы назвали условие для допуска родителей на утренники в школы
Стали известны подробности состояния Татьяны Тарасовой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter