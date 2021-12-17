Власти США передумали помогать тысячам чернокожих фермеров

Администрация президента США Джо Байдена задумала изменить план по списанию миллиардов долларов фермерских долгов, исходно ориентированный на представителей расовых меньшинств, и теперь без помощи останутся тысячи чернокожих. Критерии, по которым фермеры могли получить помощь, стали другими, и долги простят не всем, следует из правительственных данных, с которым ознакомилось Reuters.

Власти впервые попытались простить цветным фермерам долг в размере четырех миллиардов долларов в рамках Закона об американском плане спасения (ARPA) в апреле. В период с мая по сентябрь Министерство сельского хозяйства США направило письма 14 тысячам 120 цветным фермерам, обещая списать 2,4 миллиарда долларов долга, согласно данным Агентства по обслуживанию ферм Министерства сельского хозяйства США (FSA).

Новая программа, включенная в законопроект Build Back Better Act (касающийся изменения климата и социальной политики), позволит фермерам получить право на списании долговых обязательств в соответствии с их экономической незащищенностью, а не расовой принадлежностью. Но при этом списание долгов будет распространяться только на фермеров, которые получили кредиты непосредственно через FSA, исключая фермеров с непогашенными частными кредитами, гарантированными агентством. Это означает, что около 15 процентов цветных фермеров, которые получили письма от USDA этой весной, больше не будут соответствовать критериям, так как они имеют гарантированные, а не прямые кредиты. Программа отдает приоритет фермерам с прямыми кредитами, поскольку они, как правило, находятся в более тяжелом экономическом положении, чем гарантированные заемщики.

Программа списания долгов, по мнению администрации, должна была стать компенсацией чернокожим фермерам и других меньшинствам за ту дискриминацию, которую допускало при кредитовании Министерство сельского хозяйства США (USDA).

Но белые фермеры заблокировали программу в суде, утверждая, что расовые критерии делают ее неконституционной.

Защитники фермеров говорят, что изменение программы рискует подорвать и без того шаткое доверие между правительством и меньшинствами в сельском хозяйстве. «Если чернокожие фермеры не получат обещанного им облегчения долгового бремени, это будет почти как разорванный контракт», — сказал Корнелиус Бландинг, исполнительный директор Федерации южных кооперативов, представляющий интересы чернокожих фермеров.

Министерство сельского хозяйства США отказалось обсуждать детали программы, заявив, что это входит в компетенцию Конгресса, но признало, что у правительства испортились отношения с фермерами из числа меньшинств. «Давайте начистоту: нам предстоит большая работа по восстановлению доверия. Американский план спасения предоставил возможности для этого, но, к сожалению, судебные постановления приостановили действие некоторых ключевых положений», — сказал Дьюэйн Голдмон, старший советник Министерства сельского хозяйства США по вопросам расового равенства.

В июне федеральный суд США временно запретил погашать долги темнокожих фермеров за счет фонда, который предназначался для борьбы с пандемией коронавируса. Программу по устранению расового неравенства приостановили из-за претензий белых бизнесменов, которые получают доход от сельского хозяйства.