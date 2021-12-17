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Спасение застрявшего в заборе детсада олененка сняли на видео

Спасение застрявшего в заборе волгоградского детского сада олененка сняли на видео

В Волгограде спасли олененка, застрявшего в заборе детского сада, и выпустили его в естественную среду. Видео спасения публикует ТАСС.

На появившихся в сети кадрах животное достают из машины, развязывают ему лапы и отпускают. Олененок на видео на огромное скорости убегает в темноту.

Ранее сообщалось о сибирской косуле, которая заблудилась среди домов в городе Зея Амурской области и сломала оба рога, пытаясь вернуться в лес. На помощь косуле отправились специалисты природоохранных ведомств региона, которые спасли ее. Они поймали животное и вывезли его в лес, где и отпустили.

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