Появились данные о заразившихся омикроном в Петербурге

Омикрон-штамм коронавируса выявили у вернувшихся из ОАЭ и Доминиканы двух жителей Санкт-Петербурга. Такие данные привели ТАСС в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Сейчас больные россияне изолированы в индивидуальных боксах. Специалистами Роспотребнадзора организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ведомство продолжает контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что еще одним заболевшим с омикроном стал 22-летний студент Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), который прилетел из Конго. В настоящее время молодой человек находится в больнице.

В четверг, 16 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек. Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

