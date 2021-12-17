Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились данные о заразившихся омикроном в Петербурге

Роспотребнадзор: омикрон выявили у вернувшихся из ОАЭ и Доминиканы жителей Петербурга

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Омикрон-штамм коронавируса выявили у вернувшихся из ОАЭ и Доминиканы двух жителей Санкт-Петербурга. Такие данные привели ТАСС в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Сейчас больные россияне изолированы в индивидуальных боксах. Специалистами Роспотребнадзора организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Ведомство продолжает контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что еще одним заболевшим с омикроном стал 22-летний студент Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), который прилетел из Конго. В настоящее время молодой человек находится в больнице.

В четверг, 16 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек. Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Центробанк повысил ключевую ставку
Напавший на школу при монастыре в Серпухове пошел на поправку
Бывшая участница Comedy Woman рассказала о постыдном случае с Волей и Утяшевой
Новый главный тренер «Спартака» высказался о назначении
Роскомнадзор потребовал разблокировать новый канал Russia Today
В российском регионе ввели обязательную вакцинацию для студентов
В Молдавии священник отказался отпевать вакцинированных усопших
В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина к Набиуллиной
Задержан убийца популярной в Махачкале гадалки
Мужчина показал быстрый способ очистить белую обувь
В общежитии московского университета задержали сторонника ИГ
Предсказано будущее торговых центров в России
Кремль ответил на извинение Сокурова за высказывание на заседании СПЧ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter