Порошенко покинул Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 17 декабря, покинул страну. Об этом его партия «Европейская солидарность» сообщила на странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что экс-президент Украины отправился в турне в Турцию и Польшу. Таким образом, политическое объединение подтвердило информацию, ранее появившуюся в украинских СМИ. Согласно сообщению партии, 18-19 декабря Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности, с Константинопольским патриархом Варфоломеем, а 20-21 декабря в Польше примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО».

Как пишет ТАСС, Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, однако он проигнорировал следователей.

Ранее Петр Порошенко ворвался в студию парламентского телеканала «Рада» и сорвал прямой эфир. Он заявил, что телеканал мешает работе депутатов, а на его финансирование тратятся значительные средства. Позже, в кулуарах Рады, политик объяснил свой поступок «излишними эмоциями», которые его одолевали.