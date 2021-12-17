Совфед оценил позицию США и Украины по резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма принимают не первый раз. Печально, что США и Украина в Генассамблеи ООН выступили против этого. Такую оценку он дал в разговоре с RT.

По словам сенатора, все разы, которые были прежде, лишь две страны были против: США, которые боролись с нацизмом с Россией в одном ряду, и Украина, пострадавшая от нацистской Германии, будучи в составе Советского Союза.

Вместе с тем Джабаров выразил сожаление, что эти два государства, которые говорят о демократии, занимают такую позицию. «Что касается Украины, ни для кого не секрет, что к власти на Украине пришли силы, которые симпатизируют неонацистам, поддерживают их и преследуют всех инакомыслящих, честных украинских патриотов», — подчеркнул сенатор.

В июле текущего года посольство России в Вашингтоне призвало Соединенные Штаты и Украину поддержать ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. В посольстве отметили, что Россия осуждает все формы расовой дискриминации, а также представили ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма.