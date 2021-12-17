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Россия призвала НАТО перезагрузить дипломатические отношения

Замглавы МИД РФ Рябков: России и НАТО нужно пересмотреть дипломатические отношения
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

России и НАТО нужно перезагрузить дипломатические отношения, отречься от прошлого и начать писать новую историю. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время брифинга, запись которого доступна на YouTube-канале Ruptly.

«Наши предложения — это не попытка пересмотреть итоги холодной войны. Я бы сказал, что это пересмотр экспансии Запада против России в последние годы. Легче всего охарактеризовать словами enough is enough», — добавил дипломат.

На том же брифинге дипломат призвал Соединенные Штаты серьезно отнестись к предложениям российской стороны по обеспечению безопасности, переданным американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Он подчеркнул, что указанные соглашения не были составлены по принципу меню.

Ранее МИД России представил проекты предложений в сфере безопасности для США и НАТО. В документах указывается на необходимость предотвращения опасной военной деятельности со стороны России и стран альянса, что позволило бы уменьшить вероятность военных инцидентов.

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Дмитрий Сотак
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