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Россия призвала США серьезно отнестись к предложениям по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ Рябков: соглашения с НАТО по безопасности составлены не по принципу меню
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Для Москвы важен комплексный подход в соглашениях с США и НАТО по гарантиям в сфере безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на брифинге, трансляция прошла на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Дипломат призвал Вашингтон самым серьезным образом отнестись к предложениям российской стороны по обеспечению безопасности, переданным американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Он подчеркнул, что указанные соглашения не были составлены по принципу меню.

Рябков отметил, что российские предложения не являются заведомо неприемлемыми. «Ситуация в Европе и Евразии настолько радикально отличается от всего того, что было раньше, что здесь неприменимы никакие шаблоны и стандарты от прошлого», — заключил он. Замглавы МИД призвал США и страны НАТО взглянуть на все по-новому и начать писать историю отношений с Москвой с чистого листа.

Ранее МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО с предложениями в сфере безопасности. В документах указывается на необходимость предотвращения опасной военной деятельности со стороны России и стран альянса, что позволило бы уменьшить вероятность военных инцидентов.

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Екатерина Андреева
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