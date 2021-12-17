Британцам снизили доплаты за покупку электрокаров
Доплаты на покупку новых электромобилей для британцев сократили на 1000 фунтов стерлингов, сообщает Independent. Теперь максимальная сумма, которую автомобилисты смогут потребовать для покрытия стоимости нового электрокара, составляет не 2,5, а 1,5 тысячи фунтов стерлингов. При этом претендовать на грант можно лишь в том случае, если цена электрокара не превышает 32 тысячи фунтов стерлингов. До марта 2021 года эта сумма составляла 35 тысяч фунтов.
В процентном соотношении субсидии на электромобили сократили на 40 процентов. В министерстве транспорта Великобритании объяснили, что новая мера «позволит продолжить финансирование схемы благодаря увеличению доходов федерального бюджета от налогов и за счет снижения суммы субсидий поможет большему числу людей перейти на электромобиль».
В ведомстве добавили, что инвестиции правительства в переход на электрокары при этом останутся неизменными, и пообещали к следующему году выпустить новые правила, которые упростят поиск пунктов зарядки и ее оплату. Таким образом власти надеются сократить выбросы углекислого газа, создать экологически чистые рабочие места и вывести зарядную инфраструктуру на новый уровень по всей стране.
На новых точках заправки электромобиля с зарядками мощностью 7,1 кВт и выше можно будет расплачиваться бесконтактно. В министерстве транспорта пообещали, что вскоре водители смогут узнавать стоимость зарядки электрокара в таком же формате, как и на обычных заправках.
За последнее десятилетие в рамках программы грантов по покупке электромобилей автовладельцы приобрели более полумиллиона машин с низким уровнем выбросов. По итогам 2021 года продажи новых автомобилей с нулевым уровнем выбросов выросли на 89 процентов по сравнению с 2020 годом.