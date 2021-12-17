Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Раде назвали способ распознать «настоящего украинца»

Депутат Рады Тищенко: настоящими украинцами являются те, кто любят сало

Фото: Pixabay

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко рассказал о проверке на «настоящих украинцев», которой подвергаются его собеседники. Об этом сообщает УНИАН.

«Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец», — отметил он.

Тищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является настоящим представителем своего народа, поскольку тоже любит сало.

Ранее сообщалось, что, согласно данным статистики, за 11 лет с Украины уехали и не вернулись 3,3 миллиона граждан страны. В 2021 году выезжающие из страны украинцы поставили рекорд — за 10 месяцев уходящего года уехали 600 тысяч человек.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности
В Киеве прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности
Пожар на строящемся военном корабле в Санкт-Петербурге локализовали
В Раде назвали способ распознать «настоящего украинца»
США пообещали Киеву не принимать решения о будущем Украины без ее участия
ВОЗ одобрила девятую вакцину против коронавируса
Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО
Байден назвал Камалу Харрис президентом США
Тяжеловес UFC провалил взвешивание и попал в историю
Мишустин уволил главу Росжелдора
В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата
Центр Чумакова не посчитал нужным адаптировать «Ковивак» к омикрон-штамму
В европейской стране запретили концерты и фейерверки на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter