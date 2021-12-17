В Раде назвали способ распознать «настоящего украинца»

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко рассказал о проверке на «настоящих украинцев», которой подвергаются его собеседники. Об этом сообщает УНИАН.

«Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец», — отметил он.

Тищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является настоящим представителем своего народа, поскольку тоже любит сало.

Ранее сообщалось, что, согласно данным статистики, за 11 лет с Украины уехали и не вернулись 3,3 миллиона граждан страны. В 2021 году выезжающие из страны украинцы поставили рекорд — за 10 месяцев уходящего года уехали 600 тысяч человек.