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Бывшего подрядчика Пентагона арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России

Минюст США: экс-подрядчик Пентагона арестован по подозрению в попытке шпионажа для России

Фото: Carlos Barria / Reuters

Министерство юстиции США заявило, что бывший подрядчик Пентагона был арестован на территории страны по подозрению в попытке шпионажа в пользу России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

По данным Минюста, 63-летний Джон Роув-младший, который осуществлял испытательную деятельность по контракту для оборонного ведомства, был задержан в штате Южная Дакота. Ему предъявили обвинения в том, что он передал иностранному правительству секретную информацию, которая касается национальной безопасности Соединенных Штатов. Если Роува-младшего признают виновным, то ему будет грозить пожизненный срок.

РИА Новости со ссылкой на ФБР также сообщает, что экс-подрядчик никаким образом не контактировал с Москвой. Так, по сведениям службы, Роув-младщий стал жертвой подставной операции американских спецслужб, в ходе которой он согласился сотрудничать агентом ФБР, выдававшем себя за «агента российских властей».

Ранее сообщалось, что американца посадили на 15 лет за шпионаж на Россию. Служащий спецподразделения армии США «Зеленые береты» Питер Деббинс заявил, что стал жертвой российской разведки и опасался возмездия за свое признание в работе на Москву.

Марина Совина
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