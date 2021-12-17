По нескольким смоленским районам проложили новое направление, которое затрагивает местные заповедники и памятники природы. Таким образом россиян стали активнее привлекать к экологическому туризму по Смоленщине. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

По словам директора детско-юношеского центра краеведения и спорта Михаила Малахова, регион не отстает от «общемирового тренда» и разрабатывает разные направления по особо охраняемым природным территориям. В том числе существует теперь отдельное направление от Вяземского и Сычевского районов до Тверской области.

По туристическому маршруту можно пройти по истокам реки Днепр. Есть также специальные остановки, где на стендах представлены главные исторические события, произошедшие в разные годы в этих местах. Например, есть исторические справки о том, как люди пришли к древнерусскому государству во второй половине IX века или как равноапостольный князь Владимир крестил славян в этой воде. Помимо этого, можно пройти по мини-маршруту «Ржевско-Вяземский плацдарм», где происходили «драматические события» 1942-1943 годов.

Затем есть остановка в парке, над созданием которого работал граф Никита Панин. Он создал памятник природы в 1780-м, выписывая себе разные «экзотические породы» деревьев со всего мира. На территории есть 141-летний клен сахаристый и канадский тополь, возраст которого превышает 150 лет.

В настоящее время в Смоленской области находятся 55 особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения. Главной природной достопримечательностью остается национальный парк «Смоленское Поозерье».

Ранее стало известно, что под Смоленском появится дом главного героя поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». Уточняется, что теперь в этой деревне можно периодически организовывать разные тематические фестивали.