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Российский вирусолог сравнил изменения после COVID-19 со старением

Скулачев: после COVID-19 в организме человека повреждаются сосуды, как при старении

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Повреждение клеток сосудов при коронавирусе схоже с тем, что происходит при старении. Этот процесс в организме перенесшего COVID-19 человека объяснил молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, его слова приводит Ura.ru.

Вирусолог отметил, что основная мишень коронавируса — это сосуды и их эндотелии, которые представляет собой внутреннюю слой кровеносных сосудов.

«Те повреждения, которые происходят при COVID-19, сравнимы с теми, что появляются у нас при старении. В итоге появляется такая концепция, которой и я сторонник, что COVID-19 и старение используют одни и те же механизмы», — рассказал Скулачев.

Ученый отметил, что сейчас этот процесс начинают изучать.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова предупредила россиян об ускорении старения из-за коронавируса. По ее словам, COVID-19 провоцирует развитие процессов в организме человека, которые характерны для старения, а также ускоряет их.

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Анна Филипенко
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