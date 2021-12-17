Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Канада
3:1
Завершен
Швеция
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Лацио
3:1
Завершен
Дженоа
Италия - Серия А|18-й тур
Бавария
1:0
Перерыв
live
Вольфсбург
Германия - Бундеслига|17-й тур
Салернитана
0:2
1-й тайм
live
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Париж
1:0
1-й тайм
live
Лион
Кубок Франции|1/32 финала
Сельта
1:0
1-й тайм
live
Эспаньол
Испания - Примера|18-й тур
Спорт

Тяжеловес UFC провалил взвешивание и попал в историю

Джастин Тафа стал первым тяжеловесом в истории UFC, не сумевшим сделать вес

Фото: Instagram

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Тафа провалил взвешивание перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео доступно в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

Тафа не сумел сделать вес перед схваткой против Гарри Санхакера. 28-летний новозеландец стал первым в истории UFC бойцом, не сумевшим вписаться в лимит тяжелого веса (120 килограммов).

Турнир UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus запланирован на 19 декабря. В главном поединке ивента встретятся тяжеловесы Дерри Льюис и Крис Докос.

Тафа проиграл два последних поединка в рамках UFC. Всего на счету тяжеловеса четыре победы при трех поражениях.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Пожару на строящемся корабле в Санкт-Петербурге присвоили высший ранг сложности
В США рассказали о новых пакетах военной помощи для Украины
В Киеве прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности
Пожар на строящемся военном корабле в Санкт-Петербурге локализовали
В Раде назвали способ распознать «настоящего украинца»
США пообещали Киеву не принимать решения о будущем Украины без ее участия
ВОЗ одобрила девятую вакцину против коронавируса
Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО
Байден назвал Камалу Харрис президентом США
Тяжеловес UFC провалил взвешивание и попал в историю
Мишустин уволил главу Росжелдора
В Польше возбудят дело против бежавшего в Белоруссию солдата
Центр Чумакова не посчитал нужным адаптировать «Ковивак» к омикрон-штамму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter