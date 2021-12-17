Тяжеловес UFC провалил взвешивание и попал в историю

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Тафа провалил взвешивание перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео доступно в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

Тафа не сумел сделать вес перед схваткой против Гарри Санхакера. 28-летний новозеландец стал первым в истории UFC бойцом, не сумевшим вписаться в лимит тяжелого веса (120 килограммов).

Турнир UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus запланирован на 19 декабря. В главном поединке ивента встретятся тяжеловесы Дерри Льюис и Крис Докос.

Тафа проиграл два последних поединка в рамках UFC. Всего на счету тяжеловеса четыре победы при трех поражениях.