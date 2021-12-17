Инфекционист оценил слова о связи возникновения омикрона с испытанием лекарств

Мутации коронавируса, которые привели к возникновению омикрон-штамма, действительно могли быть связаны с испытанием лекарства от дельты, однако эту теорию нельзя считать основной. Лабораторных данных на этот счет пока нет, поэтому говорить о появлении омикрон-штамма в связи с испытаниями лекарств рано. Так в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил слова президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

Ранее Сергеев заявил, что породившие омикрон-штамм мутации могли возникнуть в качестве ответной реакции вируса на лекарство от дельта-штамма. Он отметил, что это объяснение было более «осмысленным» ответом на конспирологические предположения о полностью рукотворной природе нового варианта вируса.

Это один из факторов, который может влиять на изменчивость вируса. Но чтобы сделать такое заявление, нужно обладать доказательной базой. То есть нужно четко доказать хотя бы в пробирке, что данный штамм коронавируса имеет резистентность к определенному противовирусному препарату Сергей Вознесенский доцент кафедры инфекционных болезней РУДН

Вознесенский отметил, что на мутации вируса оказывают влияние практически все факторы, из которых складывается среда его обитания. «Это солнечный свет, давление, влажность, иммунная система человека, и естественно, что оказывают воздействие те противовирусные препараты, которые применяются», — уточнил он.

По словам Вознесенского, проблема резистентности вирусных инфекций к современным препаратам является одной из основных в современной медицине и выходит далеко за пределы осложнений, которые могут возникнуть в борьбе с коронавирусом.

«Лекарственная резистентность возбудителей болезни — это очень серьезная проблема. На мой взгляд, даже более серьезная, чем проблема коронавирусной инфекции», — добавил он.

В среду, 15 декабря, о возможном искусственном происхождении нового штамма заявил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Он отметил, что омикрон как-будто специально был создан «суперослабленным», и указал на необычный порядок аминокислот в строении вируса.