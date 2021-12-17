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Российский чиновник попался на взятке кофемашинами

В Уфе задержали заместителя главы администрации района за взятку кофемашинами

Фото: Benjamin Rascoe / Unsplash

В Уфе за взятку в 200 тысяч рублей был задержан заместитель главы администрации городского района. Об этом в пятницу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, российский чиновник потребовал от коммерсанта взятку в 200 тысяч рублей за беспрепятственную предпринимательскую деятельность и общее покровительство. Не желая проблем с бизнесом, коммерсант согласился и в октябре 2021 года передал чиновнику две кофе-машины стоимостью в 47 тысяч рублей.

16 декабря в момент передачи остальной суммы в 150 тысяч рублей, подозреваемый был задержан полицейскими с поличным. В отношении него завели уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Следствие настаивает на аресте чиновника и помещении его в СИЗО на время расследования.

10 декабря сообщалось, что замдиректора департамента транспорта задержан в Краснодаре за взятку в 160 тысяч рублей.

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Владимир Седов
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