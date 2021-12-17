Бывший игрок клуба РПЛ вспомнил о самомнении Черчесова

Бывший нападающий сборной Словакии и пермского клуба «Амкар» Мартин Якубко поделился впечатлениями о совместной работе с российским тренером Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает Sport24.

Якубко выступал за «Амкар» с 2012-го по 2015 год. Черчесов руководил командой с 2013-го по 2014 год. Словацкий игрок утверждает, что российский специалист не раз демонстрировал неуважение к окружающим.

«Себя он считает королем мира. А когда у него еще и прет, то самомнение увеличивается раза в два», — отметил Якубко. Он также вспомнил, как тренер грубо отреагировал на его просьбу. Словак хотел отпроситься на день, чтобы навестить больную супругу. «Вали отсюда», — ответил тогда Черчесов.

Однако Якубко высоко оценил Черчесова как профессионала. «У него были хорошие тренировки, классная тактика, подготовка к оппоненту», — заявил словак.

Последним место работы Черчесова была сборная России. Он покинул команду после неудачного Евро-2020. Российские футболисты под руководством Черчесова не сумели преодолеть групповой этап турнира.