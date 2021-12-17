Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Канада
3:1
Завершен
Швеция
Еврохоккейтур|Кубок Первого канала
Лацио
Сегодня
20:30 (Мск)
Дженоа
Италия - Серия А|18-й тур
Бавария
Сегодня
22:30 (Мск)
Вольфсбург
Германия - Бундеслига|17-й тур
Салернитана
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Париж
Сегодня
23:00 (Мск)
Лион
Кубок Франции|1/32 финала
Сельта
Сегодня
23:00 (Мск)
Эспаньол
Испания - Примера|18-й тур
Спорт

Бывший игрок клуба РПЛ вспомнил о самомнении Черчесова

Бывший игрок «Амкара» Якубко о Станиславе Черчесове: он считает себя королем мира

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший нападающий сборной Словакии и пермского клуба «Амкар» Мартин Якубко поделился впечатлениями о совместной работе с российским тренером Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает Sport24.

Якубко выступал за «Амкар» с 2012-го по 2015 год. Черчесов руководил командой с 2013-го по 2014 год. Словацкий игрок утверждает, что российский специалист не раз демонстрировал неуважение к окружающим.

«Себя он считает королем мира. А когда у него еще и прет, то самомнение увеличивается раза в два», — отметил Якубко. Он также вспомнил, как тренер грубо отреагировал на его просьбу. Словак хотел отпроситься на день, чтобы навестить больную супругу. «Вали отсюда», — ответил тогда Черчесов.

Однако Якубко высоко оценил Черчесова как профессионала. «У него были хорошие тренировки, классная тактика, подготовка к оппоненту», — заявил словак.

Последним место работы Черчесова была сборная России. Он покинул команду после неудачного Евро-2020. Российские футболисты под руководством Черчесова не сумели преодолеть групповой этап турнира.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Петербурге на верфи загорелся строящийся корабль
Власти США передумали помогать тысячам чернокожих фермеров
Россия ответила на санкции Британии из-за дела Навального
Стали известны сроки начала поставок нового транспорта в Москву
В Туркмении провели специальную конференцию о стихотворении президента
Раскрыт секрет заклепок на джинсах
Появились подробности пожара на петербургской верфи
«Защищающие» от 5G бусы оказались опасными
Спасенная от забоя свинья написала картину и заработала два миллиона рублей
ФСБ поймала полицейского с мефедроном
Депутат Европарламента назвал Крым частью России
Раскрыто место российских ракетных двигателей в мире
Стриптиз невесты на собственной свадьбе попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter