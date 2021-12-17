Путин рассказал о росте зарплат

Зарплаты в России растут не только в номинальном, но и в реальном значении. Об этом сказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сейчас зарплаты в реальном выражении растут. По итогам года, как мы говорим, а это не я же придумал эти данные — 3,9 процента рост ВВП. Надо посмотреть, зарплаты-то должны расти, они растут, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — отметил президент.

Ранее Путин поручил кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников.

Он также заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы миллионов граждан. Российский лидер считает, что низкие доходы угрожают стабильному развитию государства. В три ближайших года на социальную поддержку граждан предполагается направить 41,5 триллиона рублей, отметил Путин.