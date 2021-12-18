Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава Минздрава Германии лично привил двух детей от COVID-19

Глава Минздрава Германии Лаутербах лично сделал прививки двум детям в Ганновере

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах в пятницу, 17 декабря, лично сделал прививки двум детям в ходе визита в прививочный центр в Ганновере. Об этом сообщает Der Spiegel.

В Германии с текущей недели началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет. Ранее она была одобрено Евросоюзом и экспертным советом ФРГ по вакцинации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил важность вакцинации детей от COVID-19. По его мнению, родители, которые отказываются делать детям прививки, совершают преступление.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Петербурге во время пожара на строящемся корабле пострадали четыре человека
Голикова призвала отпраздновать Новый год в режиме COVID-free
Ученые объяснили невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу
Планы по спасению планеты вынудили британцев покупать уголь в Казахстане
11-летнюю россиянку укусил выпрыгнувший из игрушек скорпион
Вучич подсчитал выгоду Сербии от газового договора с Россией
Россияне осудили укравшего елку из подъезда москвича
Глава Минздрава Германии лично привил двух детей от COVID-19
Сотни ученых призвали Байдена отказаться от права первого ядерного удара
Украина обратилась за помощью к Германии
В RT прокомментировали иск от немецкого регулятора
На Украине предрекли смену парламента
Порошенко покинул Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter