Глава Минздрава Германии лично привил двух детей от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах в пятницу, 17 декабря, лично сделал прививки двум детям в ходе визита в прививочный центр в Ганновере. Об этом сообщает Der Spiegel.

В Германии с текущей недели началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет. Ранее она была одобрено Евросоюзом и экспертным советом ФРГ по вакцинации.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил важность вакцинации детей от COVID-19. По его мнению, родители, которые отказываются делать детям прививки, совершают преступление.