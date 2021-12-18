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Мать зашившего себе рот солдата усомнилась в причинах поступка сына

Зашивший себе рот в Челябинской области солдат-срочник мог стать жертвой дедовщины

Фото: Telegram-канал «Подъем»

Мать 19-летнего солдата-срочника, который зашил себе рот якобы за грубые слова в отношении любимой девушки, усомнилась в причинах его поступка. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Чебаркуль в Челябинской области в среду, 15 декабря. Молодой человек накричал на девушку во время телефонного разговора из-за ревности. Однако мать пострадавшего рассказала о нападках на сына в части и заподозрила, что он стал жертвой дедовщины.

«Я, поговорив с девушкой, это выяснила. Там, вроде как, палец сломали ему, потом он с ударом по голове попал в госпиталь. Но мне он сказал, что у него ОРЗ, а ей отправлял фотографии, где у него лицо порезанное, что его кто-то ночью… Я не могу точно сказать, потому что сама не видела», — сказала женщина.

Она также рассказала, что после случившегося сын сухо с ней разговаривал, и «было видно, что он что-то скрывает». Она добавила, что 16-декабря молодой человек рассказал об инциденте. «И вот 16-го он позвонил и сказал, что такая ситуация произошла, что что-то он лишнее наговорил, и поэтому вот такое сделал», — заявила мать солдата. Женщина добавила, что отношения с возлюбленной у молодого человека хорошие.

Ранее сообщалось, что 19-летний юноша якобы зашил себе рот в туалете казармы после ссоры с любимой девушкой. В медчасти нитки распороли и оказали срочнику помощь.

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Никита Савин
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