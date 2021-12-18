В партии Порошенко сделали заявление после его отъезда с Украины

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» сделала заявление после того, как экс-глава государства уехал из страны. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте политсилы.

«Вместо объединения перед российской угрозой и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, зеленая власть прибегла к единственной профдеятельности — съемкам очередной серии уже заезженного "видосика", преследованию лидера оппозиции», — говорится в тексте.

При этом в партии отметили, что хорошо знают, что заказчиком ролика является украинский лидер Владимир Зеленский, который, по их мнению, постоянно «давит» на руководителей правоохранительных органов: в данном случае он якобы использовал для своих целей сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР).

В «Европейской солидарности» также указали, что адвокаты Порошенко предоставили исчерпывающие аргументы относительно так называемого «угольного дела» и его полной необоснованности.

Ранее в сети появилось видео с Порошенко накануне отъезда из страны. На кадрах видно, как сотрудник ГБР пытается вручить ему повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако политик его игнорирует и садится в машину.

17 декабря сообщалось, что Порошенко покинул страну и отправился в турне в Турцию и Польшу. Отмечается, что 18-19 декабря он проведет в Турции ряд встреч, а 20-21 декабря примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО» в Польше.

В начале октября украинское руководство заподозрило бывшего президента страны в государственной измене. Украинские правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которые, по их словам, доказывают его вину в госизмене. На этих записях фигурировал и экс-президент.