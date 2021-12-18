Восемь человек погибли на свадьбе из-за врезавшегося в толпу гостей автобуса

Автобус врезался в толпу людей во время празднования свадьбы в пакистанской провинции Пенджаб. Восемь человек погибли, еще девять получили различные травмы, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, водитель, потерявший управление во время густого тумана, наехал на толпу гостей, находившихся во дворе новобрачных. Он скрылся с места происшествия. Медики опасаются, что число жертв может возрасти, поскольку большинство госпитализированных находятся в критическом состоянии.

В августе 17 человек погибли и шестеро были ранены от удара молнии во время свадьбы в Бангладеш. Инцидент произошел в округе Навабгандж. Сообщается, что молния попала в судно, которое везло несколько десятков гостей свадьбы через реку Падма. «17 человек погибли на месте. Молния ударила в лодку, нанятую для свадебной вечеринки», — сказал в интервью глава администрации района Сакиб Аль Рабби (Sakib Al Rabbi).