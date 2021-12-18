Биатлонистка описала неудачное выступление на КМ фразой из фильма «Брат-2»

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила выступление на первых этапах Кубка мира фразой из фильма «Брат-2». Пост со словами спортсменки доступен в Instagram.

«Мальчик, водочки мне принеси, я в Ижевск лечу», — подписала биатлонистка фотографию. «Я принесу», — отреагировал в комментариях Дмитрий Губерниев.

Куклина неудачно выступила на первых этапах Кубка мира в текущем сезоне. Лучший результат, 28-е место, биатлонистка показала в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде. В спринтерских гонках на этапах в австрийском Хохфильцене и французском Анси россиянка занимала 64-е и 74-е места. Это не позволило Куклиной квалифицироваться в гонки преследования.

Для попадания на январские этапы биатлонистке нужно было дважды заехать в топ-20 или попасть в тридцатку лучших в общем зачете. На данный момент спортсменка занимает 61-е место.

Куклина будет отбираться на международные старты на «Ижевской винтовке». Соревнования пройдут с 23 по 27 декабря.