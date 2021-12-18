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Спорт

Российский биатлонист выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в пасьюте на Кубке мира во Франции

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летний россиянин завершил гонку вторым с отставанием в 16,1 секунд от победителя, француза Кентена Фийона-Майе. Третье место по итогам пасьюта занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен, проигравший Латыпову в финишном створе одну десятую секунды.

Латыпов выиграл вторую личную медаль в сезоне-2021/2022. 17 декабря он завоевал серебро в спринтерской гонке.

Третий этап Кубка мира проходит во французском Анси с 16 по 19 декабря. Он завершится в воскресенье женским и мужским масс-стартами.

Дарья Коршунова
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