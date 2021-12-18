Минобороны Украины обвинило Россию в попытках поставить США в тупик

Россия может попытаться поставить США в тупик и добиться для себя хотя бы какой-то выгоды в переговорах с Вашингтоном, намеренно усложняя их процесс и требуя не включать Украину в состав НАТО. В этом Москву обвинила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире «24 канала».

По ее словам, вступление Украины в НАТО — «не просто желание, а норма конституции». По этой причине страна продолжит стремиться войти в альянс, несмотря на то, что Россия «усложняет любой переговорный процесс».

«Если целью стоит усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую тактику могут использовать — чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование», — сказала Маляр.

Ранее стало известно, что Россия готова предоставить НАТО проекты договоренностей, которые исключат дальнейшее продвижение альянса на восток. В Кремле потребовали исключить размещение альянсом военных сил на Украине. Москва назвала этот процесс «освоением».

Президент России Владимир Путин также предупредил, что в настоящее время происходит накачка Украины современным оружием, что, в свою очередь, создает прямую угрозу безопасности страны.

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в конституции страны курс на вступление в НАТО и ЕС.