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Немцы отреагировали на слова вице-канцлера Германии о «Северном потоке-2»

Читатели журнала Focus раскритиковали заявление вице-канцлера ФРГ о «Северном потоке-2»

Фото: Reuters

Читатели немецкого журнала Focus раскритиковали заявление министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека о российском газопроводе «Северный поток-2». Своей реакцией на слова чиновника они поделились в комментариях на странице издания в Facebook.

Ранее в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Хабек назвал строительство «Северного потока-2» «геополитической ошибкой» со стороны ФРГ. При этом он отметил, что решение по запуску трубопровода должно зависеть от будущих действий России в отношении Украины.

В частности, пользователь Harry Beckmann обвинил Хабека в «ребяческом поведении» и подчеркнул, что подобная риторика вице-канцлера может доставить Германии «много неприятностей».

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Читательница под ником Madita Harder призвала остановить министра, пока своими словами он не вызвал «реальную эскалацию», а читатель Luca Müller заметил, что российское руководство не станет «атаковать Украину», поскольку знает, что подобный шаг «может иметь непредвиденные последствия, которые никого не устраивают».

Пользователь Thomas Moy также посоветовал Хабеку «держать свое личное мнение при себе» и не следовать в фарватере риторики США относительно российского газопровода, поскольку «американцы думают только о себе».

Хабек критиковал «Северный поток-2» и до назначения на пост министра экономики Германии. Так, будучи кандидатом на эту должность, он отмечал, что строительство трубопровода носит стратегический характер для России, и подчеркивал, что реализация проекта будет сопровождаться давлением на Украину и усилением зависимости немецкой политики.

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Виктория Кондратьева
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