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На Украине предрекли смену парламента

Депутат Рады Юрий Бойко: убежден, что в начале 2022 года на Украине сменится парламент

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко предрек смену парламента страны в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«В первую очередь нужно поменять парламент, я убежден, что в начале следующего года мы это сделаем», — заявил Бойко в эфире телеканала «Украина-24».

В ноябре Юрий Бойко призывал к досрочным выборам парламента. По его словам, власть теряет доверие из-за «монобольшинства, которое игнорирует нужных людей». Бойко также добавил, что у его политической силы «есть механизмы, как это ускорить».

Марина Совина
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