ГИБДД начала подписываться на нарушающих ПДД блогеров в соцсетях

ГИБДД Москвы начала подписываться на аккаунты блогеров, которые пропагандируют на своих страницах нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом заявил начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Быкова, специалисты ГИБДД активно занимаются мониторингом публикаций в СМИ и соцсетях, которые так или иначе связаны с безопасностью дорожного движения.

«Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», — рассказал он.

Глава московской ГИБДД добавил, что к настоящему времени ведомство вынесло уже более 600 административных решений в отношении 150 граждан, которые публиковали в соцсетях контент «с нарушением ПДД».

Ранее в декабре член Совета Федерации Александр Башкин предложил изымать машины у регулярно нарушающих правила дорожного движения автоблогеров-хулиганов. Он пояснил, что поведение таких людей угрожает окружающим.