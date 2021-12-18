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В Раде раскрыли возможное местонахождение Порошенко

Депутат Рады Кузьмин: бывший президент Украины Порошенко может скрываться в Москве
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Покинувший Украину бывший президент страны Петр Порошенко может скрываться от правосудия в Москве. Такое предположение выразил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

«Порошенко, похоже, прочел мой пост на Facebook и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?», — написал политик.

Накануне сообщалось, что Порошенко покинул страну.
Отмечается, что экс-президент Украины отправился в турне в Турцию и Польшу. Согласно сообщению его партии «Европейская солидарность», 18-19 декабря Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности, с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Как пишет ТАСС, Государственное бюро расследований Украины пыталось вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, однако он проигнорировал следователей.

Марина Совина
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